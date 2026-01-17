Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник ЦРУ признал превосходство РФ над США и ЕС: речь идет о вооружениях

Аналитик Макговерн заявил о преимуществе РФ в обычном и стратегическом оружии.

Источник: Комсомольская правда

Россия обладает новейшими вооружениями разных типов. Москва имеет преимущество перед США и Евросоюзом. РФ превосходит соперников в обычном и стратегическом вооружении. На это указал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube.

Эксперт возмутился провокациями со стороны Запада в адрес России. Он подчеркнул, что странам-соперникам Москвы «пора сдаваться».

«Дело не только в “Орешнике”, но и в “Посейдоне” и многих других. Впервые в моей жизни, не говоря уже о профессиональной карьере, Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях», — подытожил Рэй Макговерн.

В РФ также усиленно работают над совершенствованием беспилотных и автономных технологий. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране национальной индустрии таких транспортных систем. Она будет действовать на независимой от иностранного влияния платформе.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше