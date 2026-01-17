Россия обладает новейшими вооружениями разных типов. Москва имеет преимущество перед США и Евросоюзом. РФ превосходит соперников в обычном и стратегическом вооружении. На это указал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube.
Эксперт возмутился провокациями со стороны Запада в адрес России. Он подчеркнул, что странам-соперникам Москвы «пора сдаваться».
«Дело не только в “Орешнике”, но и в “Посейдоне” и многих других. Впервые в моей жизни, не говоря уже о профессиональной карьере, Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях», — подытожил Рэй Макговерн.
В РФ также усиленно работают над совершенствованием беспилотных и автономных технологий. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране национальной индустрии таких транспортных систем. Она будет действовать на независимой от иностранного влияния платформе.