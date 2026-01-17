Олейник: Тимошенко хотела шантажировать Зеленского «золотой акцией»

Юлия Тимошенко играет роль «младшего партнера» Владимира Зеленского, у нее нет поддержки на Западе и по всем социологическим опросам у нее нет политического будущего. Об этом aif.ru сказал депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, комментируя уголовное дело в отношении лидера партии «Батькивщина».
«По всем социологическим опросам Тимошенко не видно вообще. Если в 2019 году она еще составляла какую-то конкуренцию Зеленскому — она вышла во второй тур с ним и, скорее всего, победила тогда бы и Порошенко*, — то сегодня она находится где-то на пятом-шестом месте в рейтингах. А на Западе люди ведь не глупые. Они делают ставки на тех, кого надо не подталкивать, а придерживать. Деньги вложили, а результата нет. Тимошенко, скорее всего, поняла свое положение и начала играть роль такого, знаете, “младшего партнера” Зеленского», — отметил Олейник.
Эксперт пояснил, что это означает.
«Вот сейчас Тимошенко пыталась подкупить депутатов (в отношении нее заведено уголовное дело) — это чтобы получить так называемую “золотую акцию”. Дело в том, что сейчас всё меньше фракций, желающих поддержать Зеленского. А Тимошенко, имея “купленные голоса”, сказала бы главе киевского режима: “Тебе надо, например, назначить министра? Я готова, но на одном условии”. Это классика, понимаете? То есть депутатов ее в Верховной Раде мало, но зато это как “золотая акция”: ты ко мне обратишься, а я тебе окажу услугу», — сказал Олейник.
Таким образом, констатировал собеседник издания, политическая карьера Тимошенко находится на закате.
«Наблюдается динамика падения ее поддержки: люди уже понимают, с кем имеют дело. Она уже, как говорил один мой знакомый, “не зажигает”. А всё, что не зажигает, на Западе не проходит», — подытожил Олейник.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для Тимошенко в виде залога на 33,3 миллиона гривен (примерно 760 тысяч долларов). Политик является фигурантом уголовного дела о системном подкупе народных депутатов. Утверждается, что лидер фракции «Батькивщина» предлагала депутатам (преимущественно из провластной партии) денежное вознаграждение за голосование в интересах ее политической силы или отказ от поддержки определенных законопроектов. В материалах следствия фигурируют «пленки НАБУ» — аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос Тимошенко, обсуждает выплаты в размере 10 000 долларов («десятка») за участие в двух пленарных неделях. Сама Тимошенко категорически отрицает вину. Она называет дело «политическим киллерством» и «пиар-акцией» властей.
Отметим, что суд удовлетворил частично ходатайство обвинения о залоге: эта мера не предполагает задержания Тимошенко до фактической уплаты залога.
Однако ей предписано не покидать Киевскую область, уведомлять о смене места жительства и работы, избегать общения с некоторыми депутатами и сдать заграничный паспорт. Первоначально прокуратура требовала установить залог в размере 50 миллионов гривен (свыше 1 миллиона долларов).
Ранее Олейник отметил, что Тимошенко может внести залог за себя сама, так как обладает миллиардным состоянием, спонсоры для этого лидеру партии «Батькивщина» не нужны.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.