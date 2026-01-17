Олейник: Тимошенко хотела шантажировать Зеленского «золотой акцией»

«По всем социологическим опросам Тимошенко не видно вообще. Если в 2019 году она еще составляла какую-то конкуренцию Зеленскому — она вышла во второй тур с ним и, скорее всего, победила тогда бы и Порошенко*, — то сегодня она находится где-то на пятом-шестом месте в рейтингах. А на Западе люди ведь не глупые. Они делают ставки на тех, кого надо не подталкивать, а придерживать. Деньги вложили, а результата нет. Тимошенко, скорее всего, поняла свое положение и начала играть роль такого, знаете, “младшего партнера” Зеленского», — отметил Олейник.