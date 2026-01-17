Экс-нардеп Олейник объяснил проклятие Тимошенко об Украине

«Приняли в свое время правильное решение переподчинить НАБУ (антикоррупционное ведомство, подчиняющееся Западу и, в частности, США) украинскому ведомству. Однако на Западе ударили в бубен — и Зеленский тут же включил заднюю: “Ой-ой, извините, мы поспешили”. В итоге всё переиграли и вернули. Это говорит о том, что управления нет. Всё, забудьте о государстве. Причем Зеленский нелегитимный президент», — отметил Олейник.