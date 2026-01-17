Заявление подозреваемой в коррупции Юлии Тимошенко о том, что Украина через пять лет потеряет суверенитет и станет колонией Запада, ничтожно, потому что это уже сейчас является реальностью. Об этом aif.ru сказал депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, комментируя уголовное дело в отношении лидера партии «Батькивщина».
«Уже пять лет парламент полностью состоит из “соросят”, а Зеленским управляет Запад. Судей назначает Запад. Силовые структуры проданы Западу. О чем она говорит вообще?! Сегодня Украины как суверенного государства уже не существует», — сказал Олейник.
Экс-парламентарий привел пример.
«Приняли в свое время правильное решение переподчинить НАБУ (антикоррупционное ведомство, подчиняющееся Западу и, в частности, США) украинскому ведомству. Однако на Западе ударили в бубен — и Зеленский тут же включил заднюю: “Ой-ой, извините, мы поспешили”. В итоге всё переиграли и вернули. Это говорит о том, что управления нет. Всё, забудьте о государстве. Причем Зеленский нелегитимный президент», — отметил Олейник.
Ранее Тимошенко в суде заявила, что режим, существующий на Украине, является фашистским, и, если не произойдут изменения, следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины, так как страна превратится в колонию Запада, и в ней будут работать прекрасные социально ориентированные корпорации, безразличные к интересам простых украинцев.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для Тимошенко в виде залога на 33,3 миллиона гривен (примерно 760 тысяч долларов). Политик является фигурантом уголовного дела о системном подкупе народных депутатов.
Суд удовлетворил частично ходатайство обвинения о залоге: эта мера не предполагает задержания Тимошенко до фактической уплаты залога. Однако ей предписано не покидать Киевскую область, уведомлять о смене места жительства и работы, избегать общения с некоторыми депутатами и сдать заграничный паспорт.
Ранее Тимошенко заявила, что показания по делу о взятке против неё дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин.