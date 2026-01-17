FT узнала, что США думают создать «Совет мира» для Украины как в Газе

По украинскому конфликту в настоящее время активно обсуждается мирный план из 20 пунктов. 17 января в Майами состоится встреча делегаций Украины и США. Как сообщила посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Цель визита — доработать эти соглашения совместно с американскими партнерами», — добавила она.