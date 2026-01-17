Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников альянса расценивается как агрессия против всех его членов. В таком случае каждое государство обязуется оказать помощь пострадавшей стороне, самостоятельно определяя формы и масштабы поддержки, включая возможное применение вооруженной силы.