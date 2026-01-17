Ричмонд
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО

Премьер-министр Канадына фоне заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии напомнил о принципах коллективной обороны НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии напомнил о принципах коллективной обороны, закрепленных в Североатлантическом договоре.

Глава канадского правительства отметил, что Канада продолжает рассматривать Данию как союзника по альянсу и сохраняет полноценное партнерство с ней. По его словам, обязательства по ключевым положениям Североатлантического договора остаются действующими и полностью поддерживаются канадской стороной.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из участников альянса расценивается как агрессия против всех его членов. В таком случае каждое государство обязуется оказать помощь пострадавшей стороне, самостоятельно определяя формы и масштабы поддержки, включая возможное применение вооруженной силы.

Ранее Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения пошлин на продукцию из стран, включая европейские государства, если они выступят против американских планов по присоединению Гренландии.

