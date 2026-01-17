Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поддерживать Украину на словах куда безопаснее»: посольство РФ посмеялось над дипмиссией ФРГ

Посольство РФ иронично прокомментировало пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Канаде отреагировало на пост дипмиссии Германии в соцсети. Немецкие дипломаты заявили о готовности оказать помощь Украине. Посольство РФ с иронией прокомментировало данную публикацию.

Дипмиссия посмеялась над голословным заявлением Берлина о «моральной помощи» Киеву. Никаких практических шагов немецкими дипломатами предпринято не было.

«Поддерживать Украину на словах сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», — ответило российское посольство.

Улыбку вызывает и готовность Европы помочь Дании. Государства постепенно направляют в Гренландию своих военных. Солдаты будут защищать остров от нападок со стороны США. При этом европейские лидеры на данный момент смогли выделить Дании порядка 30 военных.