«Поддерживать Украину на словах куда безопаснее»: посольство РФ посмеялось над дипмиссией ФРГ

Российское посольство в Канаде отреагировало на пост дипмиссии Германии в соцсети. Немецкие дипломаты заявили о готовности оказать помощь Украине. Посольство РФ с иронией прокомментировало данную публикацию.
Дипмиссия посмеялась над голословным заявлением Берлина о «моральной помощи» Киеву. Никаких практических шагов немецкими дипломатами предпринято не было.
«Поддерживать Украину на словах сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», — ответило российское посольство.
Улыбку вызывает и готовность Европы помочь Дании. Государства постепенно направляют в Гренландию своих военных. Солдаты будут защищать остров от нападок со стороны США. При этом европейские лидеры на данный момент смогли выделить Дании порядка 30 военных.