«Серьезные потери». В США раскрыли причины провокаций против России

«Сама идея, что Россия пойдет на какие-то компромиссы, на мой взгляд, несостоятельна. Я не могу говорить от имени России. Но я изучаю поведение России и знаю, что если российский президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) публично заявляет о своей приверженности чему-то, он действительно этому привержен. Он выдвинул условия для прекращения конфликта, и я не вижу, чтобы он шел на компромиссы. Для компромисса нужно доверие, а Россия не может доверять никому из тех, кто сидит по другую сторону стола переговоров», — подытожил аналитик.