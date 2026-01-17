Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карни в связи с планами США по Гренландии напомнил о 5-й статье устава НАТО

Премьер-министр Канады отметил, что страна остается партнером Дании по альянсу, и оба государства «полностью привержены» этой статье.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии подчеркнул приверженность Оттавы 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.

«Решение о будущем Гренландии должны принимать Гренландия и Королевство Дания», — заявил Карни, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами по итогам состоявшейся в Пекине встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы с Данией партнеры по НАТО, и наше партнерство остается в силе», — отметил он. «За нами сохраняются обязательства в рамках статей 2-й и 5-й устава НАТО, и мы остаемся полностью им привержены», — подчеркнул канадский премьер.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, «конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше