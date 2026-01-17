Карни в связи с планами США по Гренландии напомнил о 5-й статье устава НАТО

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.