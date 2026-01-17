Дипломаты РФ высмеяли Германию за поддержку Украины

«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by — прим. URA.RU) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with — прим. URA.RU)», — заявили в посольстве РФ. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х.