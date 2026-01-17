Дипломаты РФ высмеяли Германию за поддержку Украины

Посольство РФ иронично ответило на публикацию дипмиссии ФРГ.
Посольство России в Канаде саркастично прокомментировало заявление немецкой дипмиссии о поддержке Украины. Критика связана с использованием в сообщении ФРГ английского фразового глагола stand by, который подразумевает моральную, а не практическую поддержку.
«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by — прим. URA.RU) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with — прим. URA.RU)», — заявили в посольстве РФ. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х.
Таким образом российская сторона отреагировала на сообщение немецкой дипломатической миссии, в котором Берлин заявил о поддержке Украины. По мнению Москвы, выбранная Германией формулировка отражает неготовность западных стран к более активным действиям.