Подоляка: бойцы РФ взяли под контроль Бересток под Константиновкой

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось взять под контроль поселок Бересток, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Бересток, по моим данным, перешел под наш контроль», — сказал он.
Согласно сведениям блогера, подразделения РФ ведут бои в расположенном рядом с Берестком Ильиновке и пытаются зацепиться за находящуюся в нескольких километрах от этого села Степановку.
Подоляка сообщил также о предпринимаемых российскими военными попытках закрепиться на юго-западной окраине Константиновки и расширить зону своего присутствия на востоке города.
Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации под Константиновкой и давление войск РФ сразу в ряде точек в районе города. По словам украинских боевиков, все логистические маршруты в Константиновке взяты под контроль российскими операторами БПЛА, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой для ВСУ.