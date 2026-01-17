Минюст США расследует дело о сговоре чиновников Миннесоты

Канал CBS сообщает о начале федерального расследования, инициированного Министерством юстиции США в отношении ряда высокопоставленных чиновников штата Миннесота, включая губернатора Тима Уолца. Их подозревают в преступном сговоре, направленном на создание препятствий в работе сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
В публикации уточняется, что расследование Министерства юстиции коснулось не только губернатора Уолца, но и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, обвиняемых в координации усилий по противодействию деятельности федеральных иммиграционных агентов.
Ранее заместитель главы Министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин отмечала, что операция ICE в Миннеаполисе сопровождалась беспорядками, в ходе которых одна из участниц предприняла попытку наезда на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, действуя в целях защиты коллег, применил огнестрельное оружие, что привело к смертельному ранению нападавшей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая 7 января, выразил полную поддержку действиям сотрудников ICE и заверил, что федеральные власти будут неуклонно обеспечивать соблюдение законности. В противоположность этому, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, после произошедшей трагедии, заявил о недопустимости присутствия ICE в городе и отверг версию федеральных властей о самообороне. Губернатор штата Тим Уолц, в свою очередь, 8 января отдал приказ о приведении национальной гвардии Миннесоты в состояние повышенной боевой готовности.