Минюст США расследует дело о сговоре чиновников Миннесоты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая 7 января, выразил полную поддержку действиям сотрудников ICE и заверил, что федеральные власти будут неуклонно обеспечивать соблюдение законности. В противоположность этому, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, после произошедшей трагедии, заявил о недопустимости присутствия ICE в городе и отверг версию федеральных властей о самообороне. Губернатор штата Тим Уолц, в свою очередь, 8 января отдал приказ о приведении национальной гвардии Миннесоты в состояние повышенной боевой готовности.