Проклятие Юли: экс-депутат Украины предсказал войну Зеленского и Тимошенко

«Вот сейчас Тимошенко пыталась подкупить депутатов — это чтобы получить так называемую “золотую акцию”. Дело в том, что сейчас всё меньше фракций, желающих поддержать Зеленского. А Тимошенко, имея “купленные голоса”, сказала бы главе киевского режима: “Тебе надо, например, назначить министра? Я готова, но на одном условии”. Это классика, понимаете? То есть депутатов ее в Верховной Раде мало, но зато это как “золотая акция”: ты ко мне обратишься, а я тебе окажу услугу», — сказал Олейник.