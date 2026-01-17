Проклятие Юли: экс-депутат Украины предсказал войну Зеленского и Тимошенко

В украинской политике разворачивается громкий судебный процесс, который может поставить точку в карьере одной из самых известных её фигур. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала фигурантом уголовного дела о системном подкупе народных депутатов. В интервью aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник дал жёсткий и беспристрастный анализ не только самого дела, но и финансового состояния, политической роли и будущего Тимошенко.
Дело о подкупе: «десятка» за голос и «пленки НАБУ».
Высший антикоррупционный суд Украины определил для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога на астрономическую сумму — 33,3 миллиона гривен (около 760 тысяч долларов). Политик обвиняется в организации схемы подкупа депутатов, преимущественно из провластной партии, для голосования в интересах её фракции.
В материалах следствия, как сообщается, фигурируют «пленки НАБУ» — аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос Тимошенко, обсуждает выплаты по 10 000 долларов (в материалах дела фигурирует термин «десятка») за участие депутата в двух пленарных неделях. Сама Тимошенко вину категорически отрицает, называя дело «политическим киллерством» и «пиар-акцией» властей. Однако суд счёл доказательства достаточными для применения серьёзной превентивной меры.
Отметим, что суд удовлетворил частично ходатайство обвинения о залоге: эта мера не предполагает задержания Тимошенко до фактической уплаты залога. Однако ей предписано не покидать Киевскую область, уведомлять о смене места жительства и работы, избегать общения с некоторыми депутатами и сдать заграничный паспорт. Изначально же прокуратура требовала залог в размере свыше 1 миллиона долларов.
Кто заплатит залог? «Она и сама может внести, по документам она пуста».
Одним из ключевых вопросов, возникших после решения суда, стал вопрос об источнике средств для залога. И здесь Владимир Олейник высказал мнение, что лидеру «Батькивщины» для этого помощь спонсоров не требуется.
Олейник отметил, что у самой Тимошенко достаточно денег. Собеседник издания в связи с этим напомнил о резонансном «газовом деле» времен президентства Виктора Януковича.
«На тот момент работала специальная комиссия по вопросам коррупции, связанная с продажей и приобретением газа Тимошенко у России. Так вот, эта депутатская комиссия установила факт: на офшорных счетах этой женщины нашли более миллиарда долларов. И это при том, что в своей декларации она указывала полное отсутствие имущества — ни квартиры, ни машины, ничего у нее нет», — отметил Олейник.
Он также привёл в пример 90-е годы, когда Тимошенко возглавляла «Единые энергетические системы» и заявляла об обороте компании в 10 миллиардов долларов в год. «Возникает вопрос: неужели от таких сумм ничего не осталось?.. Тимошенко всегда притворялась бедной, и это было заметно», — сказал политик.
По его словам, формальные трудности с внесением залога из-за «бедности» по документам — это лишь игра.
«Её заявления об отсутствии денег — попытка вызвать жалость», — уверен Олейник. Он пояснил, что украинская залоговая система позволяет вносить средства через родственников, знакомых или адвокатов.
Политический закат: Тимошенко как «младший партнер» Зеленского.
Владимир Олейник также дал жёсткую оценку текущему политическому статусу Юлии Тимошенко. По его мнению, некогда всесильный политик, сегодня переживает глубокий кризис.
«По всем социологическим опросам Тимошенко не видно вообще… сегодня она находится где-то на пятом-шестом месте в рейтингах», — констатировал эксперт.
Он напомнил, что в 2019 году она ещё составляла конкуренцию Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко*, но сейчас её влияние минимально.
По словам эксперта, Запад, видя отсутствие политического будущего, перестал делать на неё ставку. В этой ситуации, считает Олейник, Тимошенко была вынуждена занять подчинённую позицию: «Она, скорее всего, поняла свое положение и начала играть роль “младшего партнера” Зеленского».
Эксперт пояснил, что это означает.
«Вот сейчас Тимошенко пыталась подкупить депутатов — это чтобы получить так называемую “золотую акцию”. Дело в том, что сейчас всё меньше фракций, желающих поддержать Зеленского. А Тимошенко, имея “купленные голоса”, сказала бы главе киевского режима: “Тебе надо, например, назначить министра? Я готова, но на одном условии”. Это классика, понимаете? То есть депутатов ее в Верховной Раде мало, но зато это как “золотая акция”: ты ко мне обратишься, а я тебе окажу услугу», — сказал Олейник.
Таким образом, констатировал собеседник издания, политическая карьера Тимошенко находится на закате.
«Наблюдается динамика падения ее поддержки: люди уже понимают, с кем имеют дело. Она уже, как говорил один мой знакомый, “не зажигает”. А всё, что не зажигает, на Западе не проходит», — констатировал Олейник.
Пророчество о колонии: «Украины как суверенного государства уже не существует».
Отдельно экс-нардеп прокомментировал недавнее громкое заявление самой Тимошенко. В суде она сказала, что если не произойдут изменения, то через пять лет Украина потеряет суверенитет и станет колонией Запада. Олейник назвал эти слова запоздалыми и ничтожными.
По его мнению, процесс утраты суверенитета уже давно завершён. «Уже пять лет украинский парламент полностью состоит из “соросят”, а Зеленским управляет Запад. Судей назначает Запад. Силовые структуры проданы Западу. О чем она говорит вообще?! То есть сегодня Украины как суверенного государства уже не существует», — сказал Олейник. В качестве иллюстрации он привёл пример с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
«Приняли в свое время правильное решение переподчинить НАБУ (антикоррупционное ведомство, подчиняющееся Западу и, в частности, США) украинскому ведомству. Однако на Западе ударили в бубен — и Зеленский тут же включил заднюю… В итоге все переиграли и вернули. Это говорит о том, что управления нет», — заявил экс-депутат.
Таким образом, по словам Олейника, Тимошенко лишь констатирует то, что стало реальностью несколько лет назад. Её предупреждение о «прекрасных социально ориентированных корпорациях, безразличных к интересам простых украинцев» — это, в его трактовке, описание уже действующей модели управления страной извне.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.