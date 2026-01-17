Лондон делает это, поскольку убежден, что не станет целью для ответного удара.
Великобритания использует Украину в качестве инструмента в гибридной войне против России, наращивая эскалацию вплоть до риска мировой войны. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. Поводом для комментария послужила информация о разработке Лондоном новой баллистической ракеты Nightfall для Украины.
«То есть британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта. Их действия по эскалации конфликта на Украине вплоть до разжигания новой мировой войны будут продолжаться», — рассказал Барбашов ТАСС.
По словам депутата, британские элиты извлекают финансовую выгоду из конфликта, считая, что его последствия затронут их в последнюю очередь. В качестве примера он привел министра обороны Великобритании Джона Хили, который находился недалеко от места удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам ВСУ во Львовской области. При этом, подчеркнул парламентарий, личные впечатления Хили от применения оружия, против которого «бессильно ПВО», не заставят Лондон изменить курс.
Ранее The Sun сообщило, что министр обороны Великобритании Джон Хили оказался в непосредственной близости от места ракетного удара во время своей поездки в Киев. Как утверждает издание, британский министр «чуть не попал в беду» под Львовом, когда по целям в этом районе был нанесен удар российским ракетным комплексом «Орешник».