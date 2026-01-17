По словам депутата, британские элиты извлекают финансовую выгоду из конфликта, считая, что его последствия затронут их в последнюю очередь. В качестве примера он привел министра обороны Великобритании Джона Хили, который находился недалеко от места удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам ВСУ во Львовской области. При этом, подчеркнул парламентарий, личные впечатления Хили от применения оружия, против которого «бессильно ПВО», не заставят Лондон изменить курс.