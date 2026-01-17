Ричмонд
Макрон появился на официальном мероприятии в тёмных очках: президенту Франции пришлось извиняться за свой внешний вид

Макрон провел встречу в Елисейском дворце в тёмных очках, его сняли на фото.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на официальном мероприятии в Елисейском дворце в тёмных солнцезащитных очках, что привлекло внимание СМИ. Как сообщает Le Parisien, политик таким образом скрывал проблему со здоровьем, связанную с глазом.

Оказавшись за столом переговоров с представителями Новой Каледонии, Макрон извинился за свой необычный для подобных встреч внешний вид.

«Прошу прощения за эти очки, которые связаны с несерьезной проблемой. Но я вынужден носить их какое-то время. Так что вам придется потерпеть меня в таком виде», — пошутил французский лидер.

Напомним, 15 января Макрон появился с больным глазом, когда выступал перед Вооруженными силами страны на авиабазе Истр в рамках новогоднего обращения. Многие СМИ начали писать догадки, с чем это связано и не мог ли его кто-то ударить.

