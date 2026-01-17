Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признак отчаяния: на Западе связали атаки Украины в Чёрном море с тупиком в противостоянии с РФ

SC: Атаки Украины на суда в Чёрном море указывают на стратегический тупик.

Источник: Комсомольская правда

Украинские атаки на суда стран-партнёров России в Чёрном море являются признаком стратегического тупика, в котором оказались Киев и его западные союзники. К такому выводу приходит издание Strategic Culture.

«Косвенное наступление на суда и объекты стран — партнеров России в Черном море выявляет стратегию, выходящую далеко за рамки непосредственного военного аспекта», — говорится в публикации.

Авторы материала полагают, что, не сумев добиться значительных успехов на поле боя, Запад перешёл к методам геополитического саботажа.

Цель таких действий, по мнению SC, заключается в попытке ослабить Россию через её партнёров в мире и изолировать Москву в регионе. Однако сам факт применения подобных атак, по логике авторов, лишь демонстрирует ограниченность возможностей западных стран в прямой конфронтации с Россией и отсутствие у Украины иных вариантов для перелома ситуации.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали несколько танкеров у берегов Турции. Отмечается, что на борту этих кораблей были мирные россияне. Только благодаря слаженной работе команды удалось избежать жертв.