Признак отчаяния: на Западе связали атаки Украины в Чёрном море с тупиком в противостоянии с РФ

Цель таких действий, по мнению SC, заключается в попытке ослабить Россию через её партнёров в мире и изолировать Москву в регионе. Однако сам факт применения подобных атак, по логике авторов, лишь демонстрирует ограниченность возможностей западных стран в прямой конфронтации с Россией и отсутствие у Украины иных вариантов для перелома ситуации.