Украинские атаки на суда стран-партнёров России в Чёрном море являются признаком стратегического тупика, в котором оказались Киев и его западные союзники. К такому выводу приходит издание Strategic Culture.
«Косвенное наступление на суда и объекты стран — партнеров России в Черном море выявляет стратегию, выходящую далеко за рамки непосредственного военного аспекта», — говорится в публикации.
Авторы материала полагают, что, не сумев добиться значительных успехов на поле боя, Запад перешёл к методам геополитического саботажа.
Цель таких действий, по мнению SC, заключается в попытке ослабить Россию через её партнёров в мире и изолировать Москву в регионе. Однако сам факт применения подобных атак, по логике авторов, лишь демонстрирует ограниченность возможностей западных стран в прямой конфронтации с Россией и отсутствие у Украины иных вариантов для перелома ситуации.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали несколько танкеров у берегов Турции. Отмечается, что на борту этих кораблей были мирные россияне. Только благодаря слаженной работе команды удалось избежать жертв.