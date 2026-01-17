Подоляка: войска РФ освободили Миньковку на краматорском направлении

Российские подразделения выбили украинских боевиков из села Миньковка на краматорском направлении, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Пришла новость о том, что наши подразделения полностью освободили населенный пункт Миньковка — важнейший, на самом деле, вместе с Новомарково населенный пункт, если брать целью движение на Малиновку», — сказал он.
Согласно сведениям блогера, в настоящее время российские военные продвигаются в направлении Малиновки по водораздельному хребту, проходящему восточнее Славянска и Краматорска.
По словам Подоляки, переход этих высот под контроль российских войск станет началом краматроско-славянской наступательной операции.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Закотное под Красным Лиманом. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Юг». По словам военкора Александра Коца, войска РФ, заняв Закотное, расширили зону контроля северо-восточнее славянско-краматорской агломерации.