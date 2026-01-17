Ричмонд
Над Россией за ночь сбили 99 БПЛА. Военная операция, день 1424-й

Над территорией России ночью сбили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По информации ТАСС, ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР минобороны Украины. В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:11 В аэропортах Волгограда, Саратова и Краснодара действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

8:05 В Киеве ночью произошли взрывы, передает «Общественное. Новости».

8:04 ❗️~ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР Минобороны Украины~, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:03 Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:02 В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам, пишет ТАСС.

В больницах остаются еще десять пострадавших.

8:01 ?Над Россией в период с 23:00 до 7:00 мск уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Черным морем сбили 47 БПЛА, над Белгородской областью — 29, над Курской — 12, над Ростовской и Астраханской — по четыре, над Крымом — два, над Азовским морем — один.

8:00 Сегодня 1424-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
