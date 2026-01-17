Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над акваторией Черного моря — 47 аппаратов. Еще 29 дронов уничтожены в Белгородской области, 12 — в Курской. По четыре беспилотника поразили над Ростовской и Астраханской областями. Два дрона сбили над Крымом и один — над Азовским морем.