Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ

Минобороны сообщило об отражении очередных атак ВСУ на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Системы ПВО продолжают успешно защищать российские регионы от атак беспилотников. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над акваторией Черного моря — 47 аппаратов. Еще 29 дронов уничтожены в Белгородской области, 12 — в Курской. По четыре беспилотника поразили над Ростовской и Астраханской областями. Два дрона сбили над Крымом и один — над Азовским морем.

Похожая ситуация наблюдалась вечером 16 января. Тогда 16 января дежурные средства ПВО в течение пяти часов уничтожили более двадцати дронов. Основной удар тогда также пришелся на Белгородскую и Курскую область. В то же время, отдельные аппараты были перехвачены над Крымом и Черным морем.