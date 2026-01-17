В США рассказали, что чувствует Трамп после событий в Венесуэле: подробности

В Белом доме также считают, что республиканцы в Конгрессе не будут препятствовать возможным новым военным действиям. При этом WSJ отмечает, что жёсткая внешняя политика уже влияет на внутриполитическую ситуацию. В Республиканской партии опасаются падения рейтинга Трампа. Там также не исключают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей на выборах в ноябре. Это откроет им путь к расследованиям в отношении президента.