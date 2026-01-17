Ричмонд
В США рассказали, что чувствует Трамп после событий в Венесуэле: подробности

WSJ: Трамп воодушевлен после операции США в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп воодушевлён итогами недавней военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на советников американского лидера.

По данным издания, Трамп считает операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро успешной и показательной. Он неоднократно в частных разговорах пересказывал детали рейда. Отдельно он хвалил действия элитного подразделения «Дельта», работавшего в Каракасе. Более того, президент США уверен, что противники теперь боятся и уважают Вашингтон.

В Белом доме также считают, что республиканцы в Конгрессе не будут препятствовать возможным новым военным действиям. При этом WSJ отмечает, что жёсткая внешняя политика уже влияет на внутриполитическую ситуацию. В Республиканской партии опасаются падения рейтинга Трампа. Там также не исключают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей на выборах в ноябре. Это откроет им путь к расследованиям в отношении президента.

Тем временем Трамп уже переключил внимание на ситуацию с Ираном. Дело дошло до того, что появились слухи о возможном ударе США по ближневосточному государству. Однако американский лидер заверил, что отказался от такого сценария. По его словам, на его позицию повлияли сигналы об отмене казней участников протестов в Иране.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
