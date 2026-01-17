В США рассказали, что чувствует Трамп после событий в Венесуэле: подробности

Президент США Дональд Трамп воодушевлён итогами недавней военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на советников американского лидера.
По данным издания, Трамп считает операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро успешной и показательной. Он неоднократно в частных разговорах пересказывал детали рейда. Отдельно он хвалил действия элитного подразделения «Дельта», работавшего в Каракасе. Более того, президент США уверен, что противники теперь боятся и уважают Вашингтон.
В Белом доме также считают, что республиканцы в Конгрессе не будут препятствовать возможным новым военным действиям. При этом WSJ отмечает, что жёсткая внешняя политика уже влияет на внутриполитическую ситуацию. В Республиканской партии опасаются падения рейтинга Трампа. Там также не исключают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей на выборах в ноябре. Это откроет им путь к расследованиям в отношении президента.
Тем временем Трамп уже переключил внимание на ситуацию с Ираном. Дело дошло до того, что появились слухи о возможном ударе США по ближневосточному государству. Однако американский лидер заверил, что отказался от такого сценария. По его словам, на его позицию повлияли сигналы об отмене казней участников протестов в Иране.