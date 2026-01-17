Глава МИД корчил рожицы и взбесил оппозицию: в стране ЕС разворачивается скандал

Сам глава МИД в ответ на вопросы журналистов заявил, мол, лишь реагировал на выступления отдельных ораторов. Он также сообщил, что получил множество откликов от граждан, которые якобы благодарили его за то, что благодаря его реакции смогли досмотреть трансляцию трехдневных дебатов о доверии правительству до конца.