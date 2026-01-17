Глава МИД корчил рожицы и взбесил оппозицию: в стране ЕС разворачивается скандал

Оппозиционные депутаты Чехии пожаловались на поведение главы МИД страны Петра Мацинки во время первого заседания нового состава парламента. Они оказались недовольны тем, что дипломат корчил рожицы. Об этом сообщил портал Idnes.
По словам представителей оппозиции, министр иностранных дел во время их выступлений закатывал глаза, строил гримасы и саркастически улыбался. Это, как утверждают депутаты, мешало нормальному ходу обсуждения. Более того, депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже была вынуждена прервать свою речь и публично призвать Мацинку к порядку.
Как отметил экс-министр здравоохранения Чехии и депутат от партии TOP 09 Властимил Валек, подобные жесты недопустимы для члена правительства.
«Высокомерие и насмешки, которые господин Мацинка постоянно демонстрирует с правительственной скамьи во время прямой телетрансляции дискуссии и голосования по вотуму доверия правительству, являются печальным проявлением низкой политической культуры», — написал он в соцсети.
Он добавил, что Мацинка должен помнить о своем статусе.
«Господин Мацинка мог бы осознать, что он уже конституционный чиновник, а не просто председатель некоего фан-клуба», — подчеркнул депутат.
Сам глава МИД в ответ на вопросы журналистов заявил, мол, лишь реагировал на выступления отдельных ораторов. Он также сообщил, что получил множество откликов от граждан, которые якобы благодарили его за то, что благодаря его реакции смогли досмотреть трансляцию трехдневных дебатов о доверии правительству до конца.
