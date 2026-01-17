В США призвали раздавить европейские войска в Гренландии как жуков

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости включения острова в состав Соединенных Штатов, подчеркивая его стратегическую ценность для безопасности страны. Он не дал четких гарантий отказа от применения военной силы для установления контроля над Гренландией и уклонился от прямого ответа на вопрос о приоритете между островом и сохранением Североатлантического альянса.