В США призвали раздавить европейские войска в Гренландии как жуков

Журналист Гатфилд выступил с резким заявлением по поводу Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Грег Гатфилд, выступая в своей передаче на канале Fox News, выразил удивление незначительной численности европейских военных, прибывших для обороны Гренландии, заявив, что США без труда могли бы их уничтожить.

«Назревает война из-за Гренландии. Европейские войска из нескольких стран НАТО прибыли туда. Что же они собираются делать, с их небольшими армиями? Они посылают лишь десятки человек. Давайте раздавим их, как жуков. Раздавите их, как жуков!» — заявил он.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости включения острова в состав Соединенных Штатов, подчеркивая его стратегическую ценность для безопасности страны. Он не дал четких гарантий отказа от применения военной силы для установления контроля над Гренландией и уклонился от прямого ответа на вопрос о приоритете между островом и сохранением Североатлантического альянса.

Правительства Дании и Гренландии предупредили США о недопустимости захвата острова, настаивая на уважении их территориальной целостности. В начале года страны Европейского союза провели дискуссию о возможных ответных мерах в случае реализации американских угроз в отношении Гренландии.

В минувшую пятницу Трамп допустил введение торговых пошлин против государств, не поддерживающих претензии Вашингтона.

