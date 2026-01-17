Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Чехии гримасничал во время заседания парламента

Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка во время первого заседания нового состава парламента корчил гримасы, закатывал глаза и улыбался.

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка корчил гримасы, закатывал глаза и улыбался на первом заседании нового состава парламента. Об этом пишет новостной портал Idnes.

Оппозиционные депутаты Чехии пожаловались руководству и журналистам на его неуместные гримасы во время обсуждений, что, по их словам, отвлекало выступающих и мешало сосредоточиться на важных вопросах.

Отмечается, что депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже была вынуждена прервать свое выступление и призвать Мацинку к порядку. Кроме того, экс-министр здравоохранения Чехии и депутат от партии ТОР 09 Властимил Валек заявил, что такое поведение министра демонстрирует его низкую политическую культуру.

Он подчеркнул, что ребяческое поведение недостойно вице-премьера и напомнил, что Мацинка теперь является конституционным чиновником, а не просто председателем некой группы поклонников.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи «коалиции желающих» в Париже состроила укоризненную гримасу и в шутливой форме погрозила Зеленскому пальцем.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше