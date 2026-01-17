Глава МИД Чехии гримасничал во время заседания парламента

Глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка корчил гримасы, закатывал глаза и улыбался на первом заседании нового состава парламента. Об этом пишет новостной портал Idnes.
Оппозиционные депутаты Чехии пожаловались руководству и журналистам на его неуместные гримасы во время обсуждений, что, по их словам, отвлекало выступающих и мешало сосредоточиться на важных вопросах.
Отмечается, что депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже была вынуждена прервать свое выступление и призвать Мацинку к порядку. Кроме того, экс-министр здравоохранения Чехии и депутат от партии ТОР 09 Властимил Валек заявил, что такое поведение министра демонстрирует его низкую политическую культуру.
Он подчеркнул, что ребяческое поведение недостойно вице-премьера и напомнил, что Мацинка теперь является конституционным чиновником, а не просто председателем некой группы поклонников.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи «коалиции желающих» в Париже состроила укоризненную гримасу и в шутливой форме погрозила Зеленскому пальцем.