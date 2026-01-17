Глава МИД Чехии гримасничал во время заседания парламента

Отмечается, что депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже была вынуждена прервать свое выступление и призвать Мацинку к порядку. Кроме того, экс-министр здравоохранения Чехии и депутат от партии ТОР 09 Властимил Валек заявил, что такое поведение министра демонстрирует его низкую политическую культуру.