Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: войска РФ завершили прорыв обороны ВСУ вдоль реки Гайчур

Военный блогер сообщил, что российские войска освободили последнее село на линии обороны ВСУ на реке Гайчур.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российской группировки войск «Восток» завершили прорыв обороны ВСУ на реке Гайчур, освободив запорожское село Еленоконстантиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

«Еленоконстантиновка или Жовтневое, как его называли до переименования, — это было последнее село на линии р. Гайчур. По сути, вся оборона противника здесь прорвана», — сказал он.

Согласно сведениям блогера, в настоящее время продвигающиеся в Запорожской области подразделения РФ ведут бои в районе поселка Зализничное (Железнодорожное) и села Староукраинка. Кроме того, российские бойцы продвигаются к населенному пункту Цветковое с целью последующего наступления на Верхнюю Терсу.

Подоляка сообщил также об упорных боях за расположенный в трех десятках километров от Зализничного поселок Терноватое. По словам блогера, российские военные дожимают украинских боевиков в этом населенном пункте. Подоляка отметил, что освобождение войсками РФ Терноватого создаст «очень большую угрозу» для группировки ВСУ в городе Орехов.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Еленоконстантиновки в пятницу. Сообщалось о занятии российскими военными крупного узла обороны ВСУ площадью более 6 кв. км в районе села.