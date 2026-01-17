Подоляка: войска РФ завершили прорыв обороны ВСУ вдоль реки Гайчур

Подразделения российской группировки войск «Восток» завершили прорыв обороны ВСУ на реке Гайчур, освободив запорожское село Еленоконстантиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
«Еленоконстантиновка или Жовтневое, как его называли до переименования, — это было последнее село на линии р. Гайчур. По сути, вся оборона противника здесь прорвана», — сказал он.
Согласно сведениям блогера, в настоящее время продвигающиеся в Запорожской области подразделения РФ ведут бои в районе поселка Зализничное (Железнодорожное) и села Староукраинка. Кроме того, российские бойцы продвигаются к населенному пункту Цветковое с целью последующего наступления на Верхнюю Терсу.
Подоляка сообщил также об упорных боях за расположенный в трех десятках километров от Зализничного поселок Терноватое. По словам блогера, российские военные дожимают украинских боевиков в этом населенном пункте. Подоляка отметил, что освобождение войсками РФ Терноватого создаст «очень большую угрозу» для группировки ВСУ в городе Орехов.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Еленоконстантиновки в пятницу. Сообщалось о занятии российскими военными крупного узла обороны ВСУ площадью более 6 кв. км в районе села.