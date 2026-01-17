Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму

Россия продала Европе лекарств на рекордную за последние пять лет сумму. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Согласно статистике, в январе-ноябре прошлого года экспорт российских лекарств в страны ЕС превысил 30 млн евро. Это максимальный показатель для этого периода с 2020 года. По сравнению с предыдущим годом поставки выросли примерно в полтора раза.
Основными покупателями российских медикаментов в Европе стали Словения и Венгрия. На первую пришлось около 67% всего объема, на вторую — 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксирован в Швеции, где закупки увеличились в четыре раза. В свою очередь, в Словении и Венгрии, где объемы выросли вдвое.
При этом ряд стран, напротив, сократили закупки. Так, Германия уменьшила импорт российских лекарств примерно в два раза, а Испания — почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее стало известно, что Россия заняла третье место в мире по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. По данным Евростата, в ноябре 2025 года доля РФ составила 13,7%, а объем поставок превысил 750 млн евро. Впереди оказались только США и Алжир.