Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму

Основными покупателями российских медикаментов в Европе стали Словения и Венгрия. На первую пришлось около 67% всего объема, на вторую — 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксирован в Швеции, где закупки увеличились в четыре раза. В свою очередь, в Словении и Венгрии, где объемы выросли вдвое.