Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Посольство России в Канаде иронично отреагировало на публикацию дипмиссии Германии относительно поддержки Украины.

— Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by — прим. «ВМ») сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with — прим. «ВМ»), — написали представители российского посольства в соцсети Х.

Таким образом российские дипломаты отреагировали на публикацию немецкой дипмиссии, в которой говорилось, что Берлин «поддерживает Украину». При этом в сообщении был использован английский фразовый глагол stand by, обычно означающий лишь выражение моральной поддержки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц в своем заявлении о выезде украинских молодых мужчин в Европу намекнул президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он «не всех перемолол».

По данным Politico, консервативные политики в Германии недовольны притоком молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд. В Германии члены правящей партии канцлера не заинтересованы принимать украинских беженцев, которые пытаются уклониться от военной службы.

