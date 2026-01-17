Омбудсмен Крыма предостерег от поездок на Украину

Ранее в министерстве образования Крыма сообщили, что директора ялтинской школы № 14 задержали в Киеве, куда она поехала, чтобы навестить свою больную мать. Задержание женщины является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
«Рекомендую крымчанам воздержаться от поездок на Украину. Это небезопасно. Не стоит давать повод украинской стороне для беспредельных действий. Сейчас там царит правовой хаос и надругательство над гражданской позицией человека, международные нормы и права не соблюдаются», — сказал Штехбарт.