Омбудсмен Крыма предостерег от поездок на Украину

«Рекомендую крымчанам воздержаться от поездок на Украину. Это небезопасно. Не стоит давать повод украинской стороне для беспредельных действий. Сейчас там царит правовой хаос и надругательство над гражданской позицией человека, международные нормы и права не соблюдаются», — сказал Штехбарт.