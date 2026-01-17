Военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что Запад проявляет опасное легкомыслие, провоцируя конфликт с Россией, так как долгое время не сталкивался с серьезными потерями.
Он отметил, что последние 30 лет, а возможно, и больше, Запад конфликтовал далеко от своих границ, и значительные убытки несли только его противники. Риттер предположил, что этот период подходит к концу.
Эксперт также подчеркнул, что как западные страны, так и Киев неоднократно подрывали доверие со стороны России, что создает дополнительные трудности для достижения мирного соглашения по Украине.
Ранее Strategic Culture сообщил, что террористические атаки ВСУ на инфраструктуру Турции и Казахстана в акватории Чёрного моря свидетельствуют о том, что у украинской стороны не осталось инструментов для конфронтации с Россией.