Удары тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиации вынуждают украинских боевиков покидать позиции в районе Волчанска, сообщает связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, в частности, военнослужащие противника ушли с попавших под удар позиций в лесу в окрестностях села Лиман под Волчанском.
«В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы, вынуждая ВСУ отходить с занимаемых позиций. Наши штурмовики заняли один вражеский опорник, продвинувшись на 650 м», — говорится в публикации.
Также сообщается об уничтожении «Солнцепеками» позиций 72-й мехбригады ВСУ в окрестностях села Старица. Кроме того, авиация поразила позиции 3-й тяжелой мехбригады противника под Григоровкой и Балками на участке Меловое-Хатнее.
Информации о потерях ВСУ в результате нанесения ударов по позициям украинских боевиков в районе Волчанска нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские войска уничтожили в Харьковской области более восьми десятков военнослужащих противника.
Ранее были опубликованы кадры поражения «Солнцепеками» позиций украинских боевиков из 13 бригады НГУ «Хартия» в районе харьковского села Зеленое.