Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: удары ТОС и авиации вынуждают солдат ВСУ бежать с позиций у Волчанска

По информации источников, украинские боевики покинули попавшие под удар «Солнцепеков» позиции в районе села Лиман под Волчанском.

Источник: Аргументы и факты

Удары тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиации вынуждают украинских боевиков покидать позиции в районе Волчанска, сообщает связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, в частности, военнослужащие противника ушли с попавших под удар позиций в лесу в окрестностях села Лиман под Волчанском.

«В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы, вынуждая ВСУ отходить с занимаемых позиций. Наши штурмовики заняли один вражеский опорник, продвинувшись на 650 м», — говорится в публикации.

Также сообщается об уничтожении «Солнцепеками» позиций 72-й мехбригады ВСУ в окрестностях села Старица. Кроме того, авиация поразила позиции 3-й тяжелой мехбригады противника под Григоровкой и Балками на участке Меловое-Хатнее.

Информации о потерях ВСУ в результате нанесения ударов по позициям украинских боевиков в районе Волчанска нет.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские войска уничтожили в Харьковской области более восьми десятков военнослужащих противника.

Ранее были опубликованы кадры поражения «Солнцепеками» позиций украинских боевиков из 13 бригады НГУ «Хартия» в районе харьковского села Зеленое.