«СВ»: удары ТОС и авиации вынуждают солдат ВСУ бежать с позиций у Волчанска

Также сообщается об уничтожении «Солнцепеками» позиций 72-й мехбригады ВСУ в окрестностях села Старица. Кроме того, авиация поразила позиции 3-й тяжелой мехбригады противника под Григоровкой и Балками на участке Меловое-Хатнее.