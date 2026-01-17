Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп воодушевлен после операции в Венесуэле

Журналисты узнали о «воодушевлении» Дональда Трампа после военной операции по захвату лидера Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, полученной журналистами The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был «воодушевлен» военной операцией, направленной на захват лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро. Газета ссылается на источники в окружении президента, советников Белого Дома.

По их сведениям, Трамп неоднократно с удовольствием обсуждал детали рейда, целью которого было взятие под стражу венесуэльского лидера и его супруги, и выражал восхищение бойцами отряда «Дельта», осуществившими операцию в Каракасе, называя их настоящими профессионалами.

Трамп полагает, что противники его страны теперь испытывают страх и уважение к Соединенным Штатам, и что законодатели, особенно члены Республиканской партии, не будут препятствовать военным действиям, которые Трамп планирует в будущем.

Тем не менее, как отмечает издание, действия американского лидера оказали негативное влияние на его рейтинг, и теперь республиканцам будет сложно восстановить контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах, намеченных на ноябрь 2026 года.

Напомним, что 3 января вооруженные силы США напали на объекты в Венесуэле с целью захвата Мадуро и его жены Силии Флорес.

В настоящий момент Боливарианскую Республику возглавляет Делси Родригес, ранее занимавшая должность вице-президента.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше