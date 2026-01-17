WSJ: Трамп воодушевлен после операции в Венесуэле

Согласно информации, полученной журналистами The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был «воодушевлен» военной операцией, направленной на захват лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро. Газета ссылается на источники в окружении президента, советников Белого Дома.
По их сведениям, Трамп неоднократно с удовольствием обсуждал детали рейда, целью которого было взятие под стражу венесуэльского лидера и его супруги, и выражал восхищение бойцами отряда «Дельта», осуществившими операцию в Каракасе, называя их настоящими профессионалами.
Трамп полагает, что противники его страны теперь испытывают страх и уважение к Соединенным Штатам, и что законодатели, особенно члены Республиканской партии, не будут препятствовать военным действиям, которые Трамп планирует в будущем.
Тем не менее, как отмечает издание, действия американского лидера оказали негативное влияние на его рейтинг, и теперь республиканцам будет сложно восстановить контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах, намеченных на ноябрь 2026 года.
Напомним, что 3 января вооруженные силы США напали на объекты в Венесуэле с целью захвата Мадуро и его жены Силии Флорес.
В настоящий момент Боливарианскую Республику возглавляет Делси Родригес, ранее занимавшая должность вице-президента.