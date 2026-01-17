Полпред в УрФО Артем Жога поздравил Челябинскую область с 92-летием

Артем Жога пожелал челябинцам процветания.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил южноуральцев с 92-летием. Поздравление опубликовано в Telegram-канале полпреда.
«Южный Урал занимает особое место в дружной семье регионов Уральского федерального округа. Здесь живут замечательные люди, которые вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны. Из поколения в поколение в регионе передаются ценности созидательного труда, уважения к прошлому и верности Родине», — написал Артем Жога.
По словам полномочного представителя, Челябинская область словно локомотив из года в год продолжает свое стремительное развитие. Регион обеспечивает прогресс промышленного производства, робототехники, науки и образования, культуры, спорта, волонтерства.
«Именно южноуральцы создают настоящее, закладывают фундамент для успешного будущего и сердечно поддерживают наших бойцов на передовой. Желаю Челябинской области процветания, а жителям — благополучия и энергии для новых свершений на благо Уральского федерального округа и всей России!», — пожелал полпред.
Губернатор региона Алексей Текслер также поздравил челябинцев с 92-летием региона. Он отметил, что Челябинская область стала домом для десятков национальностей, и единство народов позволяет двигаться вперед.
«Мы вместе созидаем, чтобы жизнь в регионе менялась к лучшему. Строим детские сады и школы, поликлиники и больницы, ремонтируем дороги, запускаем новые производства, создаем комфортные общественные пространства. И многое-многое другое», — подчеркнул Текслер.
Население области по состоянию на 1 января 2025 года, по данным Челябинскстата, — 3 385 124 человек. В январе-ноябре 2025 года по сравнению по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечена положительная динамика в строительстве, обороте розничной торговли и по объему платных услуг населению. Ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 0,4%, в том числе построенных населением — на 14,8%.