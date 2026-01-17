Полпред в УрФО Артем Жога поздравил Челябинскую область с 92-летием

Население области по состоянию на 1 января 2025 года, по данным Челябинскстата, — 3 385 124 человек. В январе-ноябре 2025 года по сравнению по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечена положительная динамика в строительстве, обороте розничной торговли и по объему платных услуг населению. Ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 0,4%, в том числе построенных населением — на 14,8%.