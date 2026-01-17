Датский генерал Андерсен назвал Россию большей угрозой для Гренландии, чем США

Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии рассматривает Россию как основной источник потенциальных рисков в регионе. Об этом заявил глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен. Его слова приводит Reuters.
Андерсен подчеркнул, что сейчас многие уверены, будто внимание датских военных сосредоточено на США. Однако это вовсе не так. По его словам, угрозу он видит именно со стороны РФ. При этом генерал сам отметил, что сейчас рядом с Гренландией нет ни российских, ни китайских боевых кораблей.
«Моё внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Моё внимание сосредоточено на России», — заявил Андерсен журналистам на борту датского военного корабля в Нууке.
При этом генерал усомнился, что между союзниками по НАТО возможен вооруженный конфликт. По его словам, нападение одной страны блока на другую попросту маловероятно.
Напомним, в Москве уже отвергали заявления о возможных притязаниях на Гренландию. Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркивет, что никаких агрессивных планов в Арктике РФ не вынашивает. Равно, как и не угрожает соседям. По его словам, Россия не претендует на захват чужих территорий и не занимается военным шантажом.