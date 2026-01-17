Премьер-министр Молдавии поддержал объединение с Румынией

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что он, как и президент Майя Санду, проголосовал бы за объединение с Румынией на референдуме. Об этом он сказал в интервью молдавскому изданию Observatorul de Nord.
Он отметил, что при этом будучи премьер-министром Молдавии, обязан исполнять волю большинства граждан страны, которые трижды выразили свою поддержку стратегической цели — интеграции в Европейский Союз.
Напомним, что в январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду также заявила, что она проголосовала бы за объединение с Румынией на потенциальном референдуме.
По её словам, республике сложно существовать самостоятельно.
