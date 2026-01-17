Фугасная бомба разнесла в здание с боевиками ВСУ под Гуляйполем

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков в Запорожской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по скоплению военнослужащих противника в селе Верхняя Терса.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации боевиков ВСУ были применены пятисоткилограммовые фугасные бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованным кадрам, они успешно поразили здание, в котором находились украинские военные.
Информации о потерях противника в результате уничтожения ПВД нет.
Ранее сообщалось о продвижении подразделений РФ к Верхней Терсе. Было официально объявлено об освобождении бойцами российской группировки войск «Восток» расположенного в полутора десятках километров от Верхней Терсы села Еленоконстантиновка.
По словам военного блогера Юрия Подоляки, российские войска, взяв под контроль Еленоконстантиновку, завершили прорыв линии обороны ВСУ вдоль реки Гайчур.