МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдову

По данным МИД, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Кроме того, нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром: были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток, а после часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами.