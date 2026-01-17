МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдову

По данным МИД, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Кроме того, нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром: были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток, а после часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами.
«Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс», — отметили в министерстве.
Подчеркивается, что молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе: соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются.
В российском ведомстве сообщили, что Москва продолжает фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и ненадлежащего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Молдову, со стороны представителей местных властей.