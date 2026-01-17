FT: США могут создать «совет мира» для Украины и Венесуэле как в Газе

Представители США предложили расширить мандат так называемого «совета мира», который изначально был создан для урегулирования ситуации в секторе Газа. Как сообщают источники, знакомые с ходом обсуждений, Вашингтон намерен включить в сферу деятельности этого механизма и другие конфликтные регионы, включая Украину и Венесуэлу. Об этом сообщает газета The Financial Times.
Один из информаторов рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает «совет мира» как потенциальную альтернативу ООН.
В их понимании, этот формат может со временем трансформироваться в неофициальный параллельный орган, предназначенный для разрешения различных международных кризисов, а не только конфликта в Газе.
Однако другой американский чиновник отметил, что на текущий момент деятельность «Совета мира» сосредоточена исключительно на ситуации в секторе Газа и не предполагает расширения на другие конфликты.
Несмотря на такие заверения, представители западных и арабских дипломатических кругов обеспокоины самой идеей наделения нового органа более широкими полномочиями посредничества. Они считают, что попытка распространить его влияние на конфликты за пределами Ближнего Востока может размыть существующие международные механизмы и увеличить напряженность в системе глобального разрешения кризисов.
Напомним, что в «совет мира» по сектору Газа вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также в состав совета включены бывший британский премьер-министр Тони Блэр, президент Всемирного банка Ажай Банга, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и миллиардер Марк Роуэн, сообщает Белый дом.