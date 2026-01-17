Столтенберг призвал разговаривать с Россией как с соседом

Ранее, в ноябре, Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не намерен развязывать третью мировую войну с Россией из-за ситуации на Украине. Он упомянул, что в разговоре с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он пояснил, что установление бесполетной зоны над Украиной не представляется возможным, поскольку это неминуемо привело бы к прямому военному противостоянию с Россией.