Столтенберг призвал разговаривать с Россией как с соседом

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel подчеркнул необходимость для Запада вести диалог с Россией по украинскому вопросу в той же манере, в какой западные государства общаются друг с другом.
«Во-первых, мы должны разговаривать с Россией таким образом, как это мы между собой делаем… Мы должны разговаривать с Россией как с соседом», — сказал Столтенберг.
Он также отметил, что рано или поздно Западу неизбежно придется вступить в дискуссии с Российской Федерацией относительно новой структуры контроля над вооружениями.
Ранее, в ноябре, Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не намерен развязывать третью мировую войну с Россией из-за ситуации на Украине. Он упомянул, что в разговоре с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он пояснил, что установление бесполетной зоны над Украиной не представляется возможным, поскольку это неминуемо привело бы к прямому военному противостоянию с Россией.
Экс-генсек отметил, что реализация бесполетной зоны потребовала бы уничтожения российских систем ПВО, размещенных как в Белоруссии, так и на территории самой России.