NA: Китай провел учения по «обезглавливанию» руководства Тайваня

Китайские военные провели учения, в ходе которых отработали сценарий так называемого «обезглавливания» Тайваня. Имитировался удар по высшему руководству острова. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
По данным портала, маневры могли быть направлены на демонстрацию возможностей армии Китая. При этом сценарий напоминал недавнюю операцию США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Учения заняли менее двух минут и включали поиск цели с помощью беспилотника, ночной штурм здания и действия группы спецназа.
Отмечается, что для скрытного прохождения постов охраны бойцы использовали арбалеты. В ходе операции были условно «устранены» четыре человека, обозначенные как террористы. Видео маневров уже показало центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что британские военные проводят масштабные учения в Норвегии. Так, морские пехотинцы отрабатывают действия в арктических условиях на случай возможного конфликта с Россией. Учения проходят в рамках подготовки к потенциальной активации статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не собирается ни на кого нападать.