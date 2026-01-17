NA: Китай провел учения по «обезглавливанию» руководства Тайваня

Ранее сообщалось, что британские военные проводят масштабные учения в Норвегии. Так, морские пехотинцы отрабатывают действия в арктических условиях на случай возможного конфликта с Россией. Учения проходят в рамках подготовки к потенциальной активации статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не собирается ни на кого нападать.