Глава Белореченского района Кубани заявил об угрозах со стороны местных депутатов

Как утверждает господин Сидоренко, автомобиль с жителями района, в числе которых он называет Сергея Лукьяненко и Евгения Олейникова (депутаты Родниковского сельского поселения), неоднократно останавливался или проезжал рядом с его домовладением. Эти действия, по его версии, сопровождались видеосъемкой и привели к стрессу у членов семьи. Глава района заявил, что расценивает произошедшее как возможное нарушение ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и сообщил о случившемся в полицию, а также проинформировал надзорные и экстренные службы.