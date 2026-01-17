WSJ сообщила о стоящем перед Хаменеи «экзистенциальном выборе»

По словам экс-сотрудника разведки, без компромиссов иранский лидер столкнется с будущим, «в котором неизбежны общенациональные протесты и высока вероятность смены режима, либо из-за народных волнений, либо в результате внешних действий». По мнению других аналитиков, с которыми поговорила WSJ, беспорядки в стране неизбежно вспыхнут снова, несмотря на их жесткое подавление. «Без серьезных компромиссов разрыв между населением и государством непреодолимым», — считает эксперт из Колледжа Вильгельма и Марии в Виргинии Пейман Джафари.