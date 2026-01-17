Профессора из Волгограда включили в список иноагентов

Настоящий материал произведен иностранным агентом Куриллой Иваном Ивановичем или касается деятельности иностранного агента Куриллы Ивана Ивановича.
На сайте Минюста России пополнился список иноагентов. Накануне в него также было включено имя бывшего профессора Волгоградского государственного университета Ивана Куриллы.
На портале указано, что основанием для включения стала ст. 7 ФЗ от 14.07.2022 № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Решение министерства прокомментировал политолог Константин Калачев, которого многое связывает с Волгоградом. Он признался, что появление в списке 58-летнего историка-американиста его «реально огорчило».
«Объявленный иноагентом Иван Курилла лично мне известен как патриот России, умный, глубокий и взвешенный человек, автор прекрасных книг, реальный специалист по США», — аргументирует свое мнение бывший вице-мэр областного центра.
Калачев рассказал: в США Курилла переехал после того, как потерял работу в России. И оказался там востребован.
«Выдавливание интеллектуалов вместо их использования, стигматизация вместо сотрудничества. Уж если России не нужны такие люди, то кто ей нужен вообще», — говорит Калачев.
Высказался и политолог Вадим Шумилин.
«Американист, любящий Россию. Либерал, не считающий зазорным быть патриотом», — отозвался он об Иване Курилле.
И напомнил, что и родную страну, и Америку ученый если и критикует, то за то, что «полагает вредным, пагубным, недостойным», как подобает серьезному ученому.
Константин Калачев выразил надежду, что статус иноагента не будет с выходцем из Волгограда долго.