Лидер АдГ призвал власти Германии говорить с Россией

«Федеральное правительство должно, наконец, говорить с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил Хрупалла.
14 января, выступая на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «европейской страной» и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с ней — «крупнейшим европейским соседом».
