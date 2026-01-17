Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер АдГ призвал власти Германии говорить с Россией

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал правительство ФРГ вступить в диалог с Россией с целью положить конец «спирали эскалации» на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральное правительство должно, наконец, говорить с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил Хрупалла.

14 января, выступая на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «европейской страной» и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с ней — «крупнейшим европейским соседом».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше