Кыргызстан ускорится, Казахстан замедлится Узбекистан сохранит темп — опрос WEF

Согласно оценкам экспертов, Узбекистан относится к числу стран с «устойчивым ростом». Более высокие темпы роста ожидаются в Кыргызстане и Таджикистане. Казахстан, напротив, по оценкам респондентов, будет демонстрировать замедление, хотя и сохранит рост выше уровня ряда сопоставимых экономик.
В целом по Центральной Азии 59% опрошенных главных экономистов ожидают умеренный рост в 2026 году, еще 25% — сильный рост.
Инфляция в Центральной Азии, включая Узбекистан, в 2026 году, по мнению почти 80% респондентов, будет умеренной. При этом 85% опрошенных считают, что денежно-кредитная политика в регионе останется без изменений, а 88% не ожидают корректировки фискальной политики.
Отдельно экономисты оценили влияние инвестиций в искусственный интеллект. Почти 40% респондентов считают, что вклад ИИ в экономический рост стран Центральной Азии в ближайшее время будет незначительным. Большинство ожидает, что заметный эффект от внедрения ИИ проявится не ранее чем через 2−3 года, а в ряде случаев — через 4−5 лет и позже.
Опрос проводился Всемирным экономическим форумом с 19 ноября по 3 декабря 2025 года среди 36 главных экономистов крупнейших международных финансовых институтов, банков, корпораций и консалтинговых компаний. Результаты отражают агрегированные ожидания экономической элиты и не являются официальным прогнозом отдельных организаций.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что, по оценке ООН, Узбекистан демонстрирует редкое для региона сочетание устойчивого роста и макроэкономической предсказуемости.