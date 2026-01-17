Ричмонд
Кыргызстан ускорится, Казахстан замедлится Узбекистан сохранит темп — опрос WEF

Узбекистан в 2026 году продолжит уверенный экономический рост, однако не станет драйвером ускорения в Центральной Азии. Об этом свидетельствуют результаты опроса главных экономистов, проведенного Всемирным экономическим форумом (WEF).

Источник: Курсив

Согласно оценкам экспертов, Узбекистан относится к числу стран с «устойчивым ростом». Более высокие темпы роста ожидаются в Кыргызстане и Таджикистане. Казахстан, напротив, по оценкам респондентов, будет демонстрировать замедление, хотя и сохранит рост выше уровня ряда сопоставимых экономик.

В целом по Центральной Азии 59% опрошенных главных экономистов ожидают умеренный рост в 2026 году, еще 25% — сильный рост.

Инфляция в Центральной Азии, включая Узбекистан, в 2026 году, по мнению почти 80% респондентов, будет умеренной. При этом 85% опрошенных считают, что денежно-кредитная политика в регионе останется без изменений, а 88% не ожидают корректировки фискальной политики.

Отдельно экономисты оценили влияние инвестиций в искусственный интеллект. Почти 40% респондентов считают, что вклад ИИ в экономический рост стран Центральной Азии в ближайшее время будет незначительным. Большинство ожидает, что заметный эффект от внедрения ИИ проявится не ранее чем через 2−3 года, а в ряде случаев — через 4−5 лет и позже.

Опрос проводился Всемирным экономическим форумом с 19 ноября по 3 декабря 2025 года среди 36 главных экономистов крупнейших международных финансовых институтов, банков, корпораций и консалтинговых компаний. Результаты отражают агрегированные ожидания экономической элиты и не являются официальным прогнозом отдельных организаций.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что, по оценке ООН, Узбекистан демонстрирует редкое для региона сочетание устойчивого роста и макроэкономической предсказуемости.

