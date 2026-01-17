Кыргызстан ускорится, Казахстан замедлится Узбекистан сохранит темп — опрос WEF

Отдельно экономисты оценили влияние инвестиций в искусственный интеллект. Почти 40% респондентов считают, что вклад ИИ в экономический рост стран Центральной Азии в ближайшее время будет незначительным. Большинство ожидает, что заметный эффект от внедрения ИИ проявится не ранее чем через 2−3 года, а в ряде случаев — через 4−5 лет и позже.