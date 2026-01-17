WSJ: Трамп приказывал Пентагону готовить атаку на Иран, но передумал

Военнослужащие США отправились спать, ожидая, что на следующий день Дональд Трамп даст приказ атаковать Иран, пишет газета. Однако должностные лица настаивали, что сейчас США не могут гарантировать свержение иранского режима только с помощью воздушных ударов. Кроме того, на данный момент у Вашингтона недостаточно ресурсов в ближневосточном регионе, чтобы вести масштабную атаку и при этом защитить своих военнослужащих и союзников, сообщили собеседники издания.