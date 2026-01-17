Ричмонд
Министр обороны Бельгии сообщил о плане «Б» на случай захвата Гренландии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не верит, что Соединенные Штаты нападут на Гренландию, сообщил он телеканалу VRT.

Если же США решат присоединить остров военным путем, это станет пересечением красной линии и приведет к распаду НАТО, в этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план «Б». «План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — сказал министр (цитата по HLN.be), не став раскрывать его суть.

По словам Франкена, о военном противостоянии с США речи не идет: «Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Американцы имеют колоссальное военное превосходство, особенно в этом регионе. Посмотрите на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении». Глава Минобороны призвал делать все возможное, чтобы придерживаться плана «А».

Даже в случае раскола в Североатлантическом альянсе ЕС продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу коллективной безопасности, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе на Украине», добавил Франкен.

