Министр обороны Бельгии сообщил о плане «Б» на случай захвата Гренландии

Если же США решат присоединить остров военным путем, это станет пересечением красной линии и приведет к распаду НАТО, в этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план «Б». «План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — сказал министр (цитата по HLN.be), не став раскрывать его суть.
По словам Франкена, о военном противостоянии с США речи не идет: «Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Американцы имеют колоссальное военное превосходство, особенно в этом регионе. Посмотрите на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении». Глава Минобороны призвал делать все возможное, чтобы придерживаться плана «А».
Даже в случае раскола в Североатлантическом альянсе ЕС продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу коллективной безопасности, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе на Украине», добавил Франкен.