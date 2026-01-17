Ричмонд
Медведчук заявил, что мир на Украине в 2026 году вряд ли наступит

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мир на Украине в 2026 году не наступит, так как возвращение ситуации к довоенному времени невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше. Этих людей следует разочаровать — ситуация никогда не вернется к исходной, колесо истории нельзя повернуть вспять», — сказал он.

«Если речь идет о прекращении боевых действий, то обычно опускается важный момент, что война существует, перефразируя известную фразу Михаила Булгакова, еще и в головах, — продолжил Медведчук. — Политика войны охватила не только Украину [Владимира] Зеленского, но и Европу в целом. Партия войны существует в США, Израиле, других странах. Уверенности, что она в 2026 году потерпит сокрушительное поражение, нет».

По его словам, мир на Украине нельзя рассматривать исключительно в украинских реалиях.

«Это схватка коллективного Запада и России, где Россия выстояла и ведет наступление. Поэтому мир наступит с новой системой международной безопасности и правопорядка. Но этот год, как мы видим, уже начался с международного хаоса и полного игнорирования международного права — Венесуэла, Иран, Гренландия, Сирия, и этот список, к сожалению, продолжает формироваться», — добавил Медведчук.

«Поэтому говорить о рождении новой системы безопасности пока не приходится. А европейские подсвинки, желающие войны, пока полны желания, удерживая на коротком поводке шавку Зеленского, мира не допустить», — заключил он.

