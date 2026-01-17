Попшой: дипломатия — это миссия непоколебимой приверженности государству

Министр отметил, что 2025 год был плодотворным для внешней политики Молдовы, которой удалось расширить свое дипломатическое присутствие за рубежом, что укрепило политический диалог и сотрудничество республики с международными партнерами.
«Среди достижений — открытие посольства Республики Молдова в Астане, генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто, а также изменение статуса консульства в Падуе на генеральное консульство», — заявил глава МИД.
По мнению Попшоя, сегодня у Молдовы на международной арене «больше друзей, чем когда-либо».
«Республика Молдова — уважаемое и надежное государство, твердо приверженное пути европейской интеграции», — сказал он.
Министр назвал это достижение результатом постоянного, зачастую незаметного, но крайне важного труда дипломатов.
«Региональный и международный контекст остается сложным, но я убежден, что мы сумеем эффективно ответить на эти вызовы и продолжить укрепление позиции Республики Молдова на внешней арене», — заявил глава молдавской дипломатии.