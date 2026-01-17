Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попшой: дипломатия — это миссия непоколебимой приверженности государству

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Дипломатия — это больше, чем профессия, это призвание, миссия, означающая ответственность и непоколебимую приверженность государству. С такими словами выступил глава Министерства иностранных дел Молдовы вице-премьер Михаил Попшой на мероприятии, посвященном Дню дипломата.

Источник: Sputnik.md

Министр отметил, что 2025 год был плодотворным для внешней политики Молдовы, которой удалось расширить свое дипломатическое присутствие за рубежом, что укрепило политический диалог и сотрудничество республики с международными партнерами.

«Среди достижений — открытие посольства Республики Молдова в Астане, генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто, а также изменение статуса консульства в Падуе на генеральное консульство», — заявил глава МИД.

По мнению Попшоя, сегодня у Молдовы на международной арене «больше друзей, чем когда-либо».

«Республика Молдова — уважаемое и надежное государство, твердо приверженное пути европейской интеграции», — сказал он.

Министр назвал это достижение результатом постоянного, зачастую незаметного, но крайне важного труда дипломатов.

«Региональный и международный контекст остается сложным, но я убежден, что мы сумеем эффективно ответить на эти вызовы и продолжить укрепление позиции Республики Молдова на внешней арене», — заявил глава молдавской дипломатии.