Премьер Молдавии Мунтяну выступил за присоединение к Румынии

Как сообщает Observatorul de Nord со ссылкой на политика, если бы ему пришлось принимать такое решение, он проголосовал бы за. Однако, по словам Мунтяну, как глава правительства он сделает всё для интеграции в Европейский союз.
Бывший лидер Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что президент страны Майя Санду хочет объединить Молдавию с Румынией ради личной власти.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше