«Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий, а условия ставятся», — подчеркнула она.
Так, взамен Киев предлагает «репатриировать» украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России. По этой причине диалог о возвращении соотечественников на родину длится уже более девяти месяцев, пояснила Москалькова.
Она также указала на неудовлетворительные условия содержания похищенных жителей Курской области.
«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: “Вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся”. Это совершенно недопустимо. Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации», — подчеркнула омбудсмен.
На этом фоне Москва призвала представителей МККК посещать и помогать удерживаемым на Украине россиянам.
В прошлом году Международный комитет Красного Креста содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии. Организация отметила готовность провести еще одну репатриацию, когда стороны достигнут договоренностей.