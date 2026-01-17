Орбан заявил, что Западная Европа готовится к войне с Россией

Орбан заверил, что в случае победы возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах 12 апреля его правительство сделает все для того, чтобы не допустить подобного развития событий. Он подтвердил, что не поддержит планы лидеров ЕС в отношении Украины и не допустит, чтобы Венгрию втянули в продолжающийся там вооруженный конфликт. «Думаю, что можно построить наши международные отношения таким образом, чтобы Венгрия смогла остаться в стороне от войны», — сказал глава правительства.