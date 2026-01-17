Мэр Прошунин уволил главу «Сочисвета» из-за жалоб на уличное освещение

Мэр Сочи провел серию телефонных звонков жителям, чтобы лично убедиться в качестве выполнения их заявок. Выяснилось, что ряд вопросов решался с неоправданными задержками. В частности, последней каплей стали жалобы сочинцев на отсутствие уличного освещения на улице Леси Украинки. Именно после этого случая последовала отставка главы профильного ведомства.