Мэр Прошунин уволил главу «Сочисвета» из-за жалоб на уличное освещение

Мэр Сочи отправил в отставку директора «Сочисвета».

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин принял кадровое решение по итогам проверки исполнения поручений, данных жителям курорта. Руководитель муниципального предприятия «Сочисвет» был освобожден от занимаемой должности из-за неэффективной работы с обращениями граждан.

Мэр Сочи провел серию телефонных звонков жителям, чтобы лично убедиться в качестве выполнения их заявок. Выяснилось, что ряд вопросов решался с неоправданными задержками. В частности, последней каплей стали жалобы сочинцев на отсутствие уличного освещения на улице Леси Украинки. Именно после этого случая последовала отставка главы профильного ведомства.

«Поручения горожан должны выполняться в срок, без проволочек», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.

В ходе общения с горожанами Андрей Прошунин отметил и положительные изменения. Так, жители подтвердили выполнение ряда важных задач: на улице Ольховой завершили ремонт дороги, семье погибшего участника СВО выделили земельный участок, в парке в поселке Красная Поляна привели в надлежащее состояние экспонаты военной техники.

Несмотря на успехи, мэр подчеркнул, что системные задержки в решении локальных проблем недопустимы, так как они подрывают доверие населения к муниципальной власти.

Также под личный контроль главы города теперь взято благоустройство мемориала на Цветном бульваре. Один из жителей пожаловался на медленные темпы работ, после чего мэр пообещал ускорить процесс и лично проследить за финальным результатом.